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Популярные кроссоверы сейчас можно «урвать» со скидкой почти полмиллиона рублей

Скидки на кроссоверы Exeed в России сейчас достигают 480 тысяч рублей

В России снизились цены на кроссоверы бренда Exeed. Китайский производитель пересмотрел стоимость своих автомобилей на российском рынке, в результате чего некоторые модели стали дешевле во всех комплектациях, а другие – только в некоторых.

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Например, флагманский семиместный Exeed VX теперь стоит 5 840 000 рублей, что означает снижение на 100 тысяч рублей.

Также были обновлены цены на кроссовер RX, где версия Premium стоит от 4 850 000 рублей, а Flagship – от 5 100 000 рублей. Скидки составляют 390 000 и 290 000 рублей соответственно.

Exeed VX
Exeed VX
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ТЕСТ МАСЕЛ

Кроме того, стоимость всех комплектаций модели TXL также уменьшилась, теперь за нее дилеры просят от 3 600 000 рублей, что на 480 000 рублей меньше по сравнению с предыдущими ценами.

Интерьер Exeed VX
Интерьер Exeed VX

Паркетник Exeed LX подешевел на 350 000 рублей во всех комплектациях, а цены начинаются от 2 790 000 рублей.

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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 3
25.07.2025 
Фото:Exeed
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