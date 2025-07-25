Популярные кроссоверы сейчас можно «урвать» со скидкой почти полмиллиона рублей

Скидки на кроссоверы Exeed в России сейчас достигают 480 тысяч рублей

В России снизились цены на кроссоверы бренда Exeed. Китайский производитель пересмотрел стоимость своих автомобилей на российском рынке, в результате чего некоторые модели стали дешевле во всех комплектациях, а другие – только в некоторых.

Например, флагманский семиместный Exeed VX теперь стоит 5 840 000 рублей, что означает снижение на 100 тысяч рублей.

Также были обновлены цены на кроссовер RX, где версия Premium стоит от 4 850 000 рублей, а Flagship – от 5 100 000 рублей. Скидки составляют 390 000 и 290 000 рублей соответственно.

Exeed VX

Кроме того, стоимость всех комплектаций модели TXL также уменьшилась, теперь за нее дилеры просят от 3 600 000 рублей, что на 480 000 рублей меньше по сравнению с предыдущими ценами.

Интерьер Exeed VX

Паркетник Exeed LX подешевел на 350 000 рублей во всех комплектациях, а цены начинаются от 2 790 000 рублей.

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Источник: Quto