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Модельный ряд этого внедорожника в России пополнится самой мощной версией

Tank 500 в комплектации Hi-Charge мощностью 394 л.с. начнут продавать в России

В России представлен внедорожник Tank 500 в новой комплектации Hi-Charge, которая включает подзаряжаемую гибридную установку (PHEV). Теперь модель будет доступна в пятнадцати различных вариантах, согласно информации от иностранного представительства компании Great Wall Motor.

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Новая версия Tank 500 добавилась к существующим комплектациям Adventure, Premium и BLACKTRAIL, а также к гибридной Urban. Она основана на современной архитектуре Hi4-T и оснащена плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора, работающих в паре с 9-ступенчатой трансмиссией.

Общая мощность составляет 394 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 750 Нм. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 6,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,4 литра на 100 километров.

Tank 500 Hi-Charge
Tank 500 Hi-Charge
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ТЕСТ МАСЕЛ

На задней оси автомобиля установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 37,1 кВт·ч. Внедорожник поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт и может проехать до 115 километров на электротяге.

Комплектация Hi-Charge включает информацию о выдвижных подножках с электроприводом, рейлингах, адаптивной LED-оптике, массивной радиаторной решетке и 19-дюймовых колесах с оригинальным дизайном; запасное колесо размещено на двери багажника.

Интерьер Tank 500
Интерьер Tank 500

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Внутри внедорожника используется кожа Nappa, а сиденья поддерживают массаж и вентиляцию. В салоне также присутствует центральный подлокотник второго ряда с сенсорным экраном, подзарядка без проводов и электроприводные шторки на задних окнах, а также двойное остекление для снижения шумности.

Предпродажи Tank 500 в новой комплектации начнутся в третьем квартале 2025 года, а информация о ценах и характеристиках будет обнародована позже.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 1
25.07.2025 
Фото:Tank
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