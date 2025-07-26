Топ-10 вторичного рынка: эти машины стали лидерами продаж
«Автокод» назвал самые востребованные модели на вторичном рынке России
Сервис проверки автомобилей с пробегом «Автокод» провел анализ популярности моделей на вторичном рынке России. С января по июнь 2025 года через платформу было проверено 97 635 легковых автомобилей. Исследование выявило, что россияне активно интересовались следующими моделями:
- 1. Toyota Camry – 1 663 экземпляра
- 2. Lada Granta – 1 585 экземпляров
- 3. Kia Rio – 1 565 экземпляров
- 4. Hyundai Solaris – 1 555 экземпляров
- 5. BMW 5-Series – 1 213 экземпляров
- 6. Ford Focus – 1 203 экземпляра
- 7. Mercedes-Benz E-Class – 1 195 экземпляров
- 8. Volkswagen Polo – 1 155 экземпляров
- 9. Lada Vesta – 1 081 экземпляр
- 10. Toyota Land Cruiser – 1 022 экземпляра
Аналитики «Автокода» отметили, что эти автомобили не только часто предлагаются к продаже, но и вызывают наибольший интерес у потенциальных покупателей.
Исследование также подтверждает активность на рынке подержанных автомобилей. Эксперты полагают, что фактором этого роста стало снижение цен: сейчас средняя стоимость б/у автомобиля составляет 1 млн 427 тыс. рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.
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Источник: «Автоновости дня»
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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26.07.2025
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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