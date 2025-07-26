Высокий клиренс, смешной расход, богатое оснащение – новинка от известной марки

Chery официально представила внедорожник Fengyun X3L с гибридной установкой

21 июля 2025 года компания Chery презентовала компактный внедорожник Fengyun X3L, который укомплектован гибридной силовой установкой с 1,5-литровым двигателем и различными вариантами электрического запаса хода на 90, 145 и 150 км.

Размеры новинки составляют 4545 (4503) × 1950 × 1815 (1785) мм, колесная база равна 2783 мм. Дизайн автомобиля выполнен в рубленном стиле, включает L-образные фары, массивную решетку радиатора и матово-черные элементы бампера.

Широкие боковые арки, колеса с плотными спицами и багажник на крыше подчеркивают его внедорожные качества. Задняя часть отличается вертикальными фонарями и специальным отсеком для хранения, что удобно для мокрых вещей, таких как зонты и сапоги.

Chery Fengyun X3L

Внутреннее убранство включает 15,6-дюймовый центральный экран с чипом Qualcomm Snapdragon 8155, ЖК-панель приборов, Т-образную консоль и вертикальные воздуховоды.

Chery Fengyun X3L

Силовая установка состоит из 1,5-литрового двигателя (115 кВт) и электромотора с общей мощностью 315 кВт и крутящим моментом 505 Н·м. Аккумуляторы могут иметь емкость 20,638 или 33,679 кВт·ч. Угол въезда составляет 22°, угол съезда – 30°, а дорожный просвет составляет 225 мм.

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Источник: Autohome