Chery представила новый крупный и экономичный кроссовер с богатым оснащением

Jetour Auto анонсировала старт продаж гибридного кроссовера X90 C-DM

Компания Jetour Auto объявила о предстоящем начале продаж подключаемого гибридного кроссовера X90 C-DM в версиях Entrepreneurship Edition и Tutun Edition по ценам примерно 31 700 и 33 100 долларов соответственно.

Дизайн X90 C-DM сохранил элементы модели X90 Pro: здесь присутствует крупная хромированная решетка радиатора, сквозные дневные ходовые огни и выразительный воздухозаборник. Кузов машины оснащён традиционными дверными ручками и сквозными задними фонарями.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4862х1925х1784 мм с колёсной базой в 2850 мм. По своим размером и колёсной базе Chery Jetour X90 C-DM сопоставим с такими моделями, как Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg, однако последняя стоит почти в два раза дороже.

Jetour X90 C-DM

В комплектации Entrepreneurship Edition используются шины размером 235/55 R19, а в Tutun Edition – более широкие 255/45 R20. Внутреннее оформление включает 10,25-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели и центральный экран размером 15,6 дюймов, работающий на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, есть также трёхспицевое рулевое колесо и рычаг переключения передач.

Интерьер Jetour X90 C-DM

Гибридная система состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 115 кВт (220 Н·м) и двух электродвигателей с общей мощностью 199 кВт (395 Н·м). Батарея ёмкостью 19,43 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 84 км по циклу WLTC. Кроме того, комплектация Entrepreneurship Edition включает передний парковочный радар, который увеличивает удобство использования автомобиля.

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Источник: ITHome