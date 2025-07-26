В России рухнул импорт новых автомобилей: с чем это связано?
Согласно информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2025 года в Россию было ввезено 149,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2024 году импорт составил 408,5 тысячи новых машин. С января по июнь текущего года 77% новых легковых автомобилей поступило из Китая.
На втором месте по объему импорта оказался Кыргызстан с долей 8%. Места в рейтинге далее занимают Беларусь и Южная Корея с 4,7% и 4,4% соответственно, а замыкает пятерку лидеров Казахстан с 2,2%.
Остальные страны составляют менее 1% от общего объема. Лидером среди марок стал Changan, который имеет долю 15,8% импорта.
В ТОП-5 также вошли Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). Самыми популярными моделями среди импортируемых машин стали Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.
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Источник: Автостат