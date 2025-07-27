#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Maserati Sebring на стоянке возле московского магазина в Южном порту.
27 июля
3 хитрые схемы покупки иномарки в СССР
Эксперт Канунников рассказал, откуда у...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
27 июля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
В этих регионах больше всего пьяных аварий
27 июля
В этих регионах больше всего пьяных аварий
Названы 10 регионов РФ, где нетрезвые водители...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России повысят пошлины для автомобилистов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые государственные пошлины для автолюбителей, а также повышаются существующие сборы. Госдума приняла соответствующий закон. Повышение сборов объясняется необходимостью адаптировать их к инфляции и изменяющимся экономическим реалиям, а также актуализацией стоимости государственных услуг.

Выплату по ОСАГО можно будет получить намного быстрее

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

С 1 августа 2025 года страховые организации в России будут обязаны принимать заявления на выплаты по ОСАГО в электронном формате. Данное нововведение должно ускорить процесс получения компенсаций. Теперь компании будут обязаны принимать электронные заявления и реагировать на них, что исключит возможность затягивания сроков.

Lada переведут на газ: как изменятся цены

Автомобили Lada получат новую модификацию на пропане, проект реализуется группой компаний «АТС» из Тольятти, которая сотрудничает с АВТОВАЗом в создании модификаций с метаном (CNG) для моделей Largus и Vesta. Пока неизвестно, какие именно модели будут оснащены пропановыми баллонами.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Автопроизводство в России продолжает падать: свежие данные Росстата

В первом полугодии 2025 года производство легковых автомобилей в России уменьшилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 326 тысяч единиц (по данным Росстата). В июне выпуск легковых автомобилей снизился в годовом выражении на 28,2%, составив 45 тысяч штук.

Появилось новое правило перевозки детей — теперь все изменится?

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Правительство внесло новое определение термина «детское удерживающее устройство» в Правила дорожного движения. Теперь к этому понятию не относятся «лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3
27.07.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0