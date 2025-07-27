Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России повысят пошлины для автомобилистов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые государственные пошлины для автолюбителей, а также повышаются существующие сборы. Госдума приняла соответствующий закон. Повышение сборов объясняется необходимостью адаптировать их к инфляции и изменяющимся экономическим реалиям, а также актуализацией стоимости государственных услуг.

Выплату по ОСАГО можно будет получить намного быстрее

С 1 августа 2025 года страховые организации в России будут обязаны принимать заявления на выплаты по ОСАГО в электронном формате. Данное нововведение должно ускорить процесс получения компенсаций. Теперь компании будут обязаны принимать электронные заявления и реагировать на них, что исключит возможность затягивания сроков.

Lada переведут на газ: как изменятся цены

Автомобили Lada получат новую модификацию на пропане, проект реализуется группой компаний «АТС» из Тольятти, которая сотрудничает с АВТОВАЗом в создании модификаций с метаном (CNG) для моделей Largus и Vesta. Пока неизвестно, какие именно модели будут оснащены пропановыми баллонами.

Автопроизводство в России продолжает падать: свежие данные Росстата

В первом полугодии 2025 года производство легковых автомобилей в России уменьшилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 326 тысяч единиц (по данным Росстата). В июне выпуск легковых автомобилей снизился в годовом выражении на 28,2%, составив 45 тысяч штук.

Появилось новое правило перевозки детей — теперь все изменится?

Правительство внесло новое определение термина «детское удерживающее устройство» в Правила дорожного движения. Теперь к этому понятию не относятся «лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».