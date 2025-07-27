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Когда водителя могут посадить за отказ от проверки на алкоголь

Юрист Воропаев: за повторный отказ от медосвидетельствования грозит срок

Водителю, который второй раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, может грозить крупный штраф или лишение свободы, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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«Согласно статье 12.26 части один КоАП, наказание за впервые совершенное административное правонарушение предусмотрено в виде лишения права управления автомобилем от полутора до двух лет, а также штрафа в размере 30 тыс. рублей», – сообщил эксперт.

По его словам, если водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно, то его поступок будет регулироваться санкциями, предусмотренными статьей 264.1 УК РФ.

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По данной статье, водителю могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишить свободы сроком на два года. Воропаев отметил, что нарушителю также могут запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: «Газета.Ru»

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Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 11
27.07.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
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