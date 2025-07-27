Когда водителя могут посадить за отказ от проверки на алкоголь

Юрист Воропаев: за повторный отказ от медосвидетельствования грозит срок

Водителю, который второй раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, может грозить крупный штраф или лишение свободы, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Согласно статье 12.26 части один КоАП, наказание за впервые совершенное административное правонарушение предусмотрено в виде лишения права управления автомобилем от полутора до двух лет, а также штрафа в размере 30 тыс. рублей», – сообщил эксперт.

По его словам, если водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно, то его поступок будет регулироваться санкциями, предусмотренными статьей 264.1 УК РФ.

По данной статье, водителю могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишить свободы сроком на два года. Воропаев отметил, что нарушителю также могут запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

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Источник: «Газета.Ru»