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Просторный, экономичный и очень дешевый — новый седан скоро выйдет на рынок

Гибридный седан Geely Galaxy A7 представят 8 августа по цене от 1,1 млн рублей

Глобальная презентация нового большого гибридного седана Geely Galaxy A7 пройдет 8 августа.

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Этот автомобиль, позиционируемый как «разрушитель гибридных семейных машин», в данный момент доступен для предзаказа в Китае в двух комплектациях по цене 97,8 тыс. и 113,8 тыс. юаней, что составляет 1,1 и 1,23 млн рублей.

Для седана, обладающего хорошей комплектацией и размерами 4918 х 1905 х 1495 мм с колесной базой в 2845 мм, эта цена считается крайне низкой.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7
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Автомобиль оборудован большой панорамной крышей, просторным задним рядом сидений, а также сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Также предусмотрена беспроводная зарядка для мобильных устройств и многие другие удобства.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7

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Гибридная система Thor AI Electric Hybrid 2.0 основана на 1,5-литровом двигателе с отдачей в 111 л.с. и электромоторе мощностью 238 л.с. Заявленный средний расход топлива составляет 2,67 л/100 км, а запас хода превышает 2100 км.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 4
27.07.2025 
Фото:Geely
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