Просторный, экономичный и очень дешевый — новый седан скоро выйдет на рынок
Глобальная презентация нового большого гибридного седана Geely Galaxy A7 пройдет 8 августа.
Этот автомобиль, позиционируемый как «разрушитель гибридных семейных машин», в данный момент доступен для предзаказа в Китае в двух комплектациях по цене 97,8 тыс. и 113,8 тыс. юаней, что составляет 1,1 и 1,23 млн рублей.
Для седана, обладающего хорошей комплектацией и размерами 4918 х 1905 х 1495 мм с колесной базой в 2845 мм, эта цена считается крайне низкой.
Автомобиль оборудован большой панорамной крышей, просторным задним рядом сидений, а также сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Также предусмотрена беспроводная зарядка для мобильных устройств и многие другие удобства.
Гибридная система Thor AI Electric Hybrid 2.0 основана на 1,5-литровом двигателе с отдачей в 111 л.с. и электромоторе мощностью 238 л.с. Заявленный средний расход топлива составляет 2,67 л/100 км, а запас хода превышает 2100 км.
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Источник: ITHome