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Представлена Toyota Corolla 2026: что нового?

Toyota представила обновлённые модели Corolla и Corolla Hybrid 2026 года

Toyota анонсировала обновленные версии автомобилей Corolla и Corolla Hybrid 2026 года. Новые модели получили улучшенное оснащение, однако цены на них увеличились незначительно: базовая стоимость начинается с 22 725 долларов (1,8 млн рублей).

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Теперь в стандартных комплектациях LE и SE присутствует 7-дюймовая цифровая панель, тогда как предыдущая версия имела аналоговую панель с 4,2-дюймовым экраном. Топовая комплектация XSE данной модели теперь оснащена цифровой «приборкой» с диагональю экрана 12,3 дюйма, что доступно также в качестве опции для версии SE.

Среди нововведений – система мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, а также пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о выходе из полосы и автоматическое торможение.

Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
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ТЕСТ МАСЕЛ

Под капотом Corolla 2026 установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в связке с вариатором. Несмотря на улучшения, базовая комплектация LE стала дороже на 400 долларов по сравнению с предыдущей моделью.

Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026

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В свою очередь, гибридная версия Corolla Hybrid 2026 также получила новые дисплеи и систему мониторинга слепых зон в базовой комплектации. Ее стартовая цена составляет 24 575 долларов, что на 750 долларов больше, чем у предшественника.

Под капотом находится 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, который в комбинации с электромотором обеспечивает общую мощность в 138 л.с. Кроме того, Corolla Hybrid 2026 доступна с опцией полного привода для комплектаций LE и SE с доплатой в 1400 долларов. Полный привод обеспечивается за счет заднего электромотора.

Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 4
27.07.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+20