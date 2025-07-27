Представлена Toyota Corolla 2026: что нового?

Toyota представила обновлённые модели Corolla и Corolla Hybrid 2026 года

Toyota анонсировала обновленные версии автомобилей Corolla и Corolla Hybrid 2026 года. Новые модели получили улучшенное оснащение, однако цены на них увеличились незначительно: базовая стоимость начинается с 22 725 долларов (1,8 млн рублей).

Теперь в стандартных комплектациях LE и SE присутствует 7-дюймовая цифровая панель, тогда как предыдущая версия имела аналоговую панель с 4,2-дюймовым экраном. Топовая комплектация XSE данной модели теперь оснащена цифровой «приборкой» с диагональю экрана 12,3 дюйма, что доступно также в качестве опции для версии SE.

Среди нововведений – система мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, а также пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о выходе из полосы и автоматическое торможение.

Toyota Corolla 2026

Под капотом Corolla 2026 установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в связке с вариатором. Несмотря на улучшения, базовая комплектация LE стала дороже на 400 долларов по сравнению с предыдущей моделью.

Toyota Corolla 2026

В свою очередь, гибридная версия Corolla Hybrid 2026 также получила новые дисплеи и систему мониторинга слепых зон в базовой комплектации. Ее стартовая цена составляет 24 575 долларов, что на 750 долларов больше, чем у предшественника.

Под капотом находится 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, который в комбинации с электромотором обеспечивает общую мощность в 138 л.с. Кроме того, Corolla Hybrid 2026 доступна с опцией полного привода для комплектаций LE и SE с доплатой в 1400 долларов. Полный привод обеспечивается за счет заднего электромотора.

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Источник: Carscoops