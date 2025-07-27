Рама, дизель, полный привод — новый внедорожник вызвал небывалый ажиотаж в РФ

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Дилеры Foton: первая партия пикапов Tunland V9 полностью распродана

Дилеры Foton распродали первую партию полноразмерных пикапов Tunland V9, которые начали официально продаваться в России в мае 2025 года.

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Модель вызвала высокий интерес среди покупателей, что подтверждает её популярность на российском рынке.

Елена Филатова, руководитель продукт-менеджмента коммерческих автомобилей Foton и Forland в АО «МБ Рус», отметила, что первая партия уже распродана, и в ближайшее время дилерские центры получат новое пополнение автомобилей.

Foton Tunland V9
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На сайте дистрибутора цены не указаны, но на онлайн-платформах пикапы можно найти в диапазоне от 5,2 до 5,37 миллионов рублей.

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Tunland V9 – это полноразмерный пикап длиной 5,6 метра, оснащенный 2,0-литровым турбодизельным двигателем с мощностью 159 л.с., к которому добавлен 48-вольтовый гибридный модуль. Кроме того, модель оборудована 8-ступенчатой АКП и полным приводом. На автомобили Foton действует гарантия на 3 года или 100 000 км пробега.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Foton
Количество просмотров 7
27.07.2025 
Фото:Foton
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