Широко представленный в России внедорожник доказал свою надежность на ралли

Экипаж на Tank 300 победил в ралли «Шелковый путь» в категории «Гранд Тур»

Внедорожники Tank 300 и 400 продемонстрировали отличные результаты на ралли-рейде «Шелковый путь», который завершился в 2025 году.

Экипаж Tank 300, в который вошли Андрей Сухов и Дмитрий Федоров, занял первое место в категории «Гранд Тур», что подтвердило надежность этой модели в сложных условиях.

Маршрут ралли, который проходил через территорию России и Монголии от Байкала до Алтая, составил 4812 км.

Экипаж на Tank 400 с пилотами Владимиром Мельниковым и Вадимом Гагариным завершил гонку на втором месте, тогда как третья команда на Tank 300 с Оскаром Конюховым и Михаилом Меликовым финишировала шестой.

Обе модели принимали участие в стоковом исполнении, что указывает на их готовность справляться с реальными испытаниями без доработок. Tank 300 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, тогда как Tank 400 выделяется аналогичным двигателем с повышенной мощностью в 245 л.с.

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Источник: Autonews