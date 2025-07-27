Названы самые надежные автомобили на российском рынке

Исследование: Skoda, Mercedes и Toyota оказались самыми надежными в России

Исследование, проведенное сетью сервисных центров Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze, показало, что европейские и японские автомобили демонстрируют высокую надежность в российских условиях, обладая меньшей частотой поломок.

Наибольшая надежность среди автопроизводителей в 2025 году принадлежит чешской компании Skoda, у которой доля поломок составила всего 47,5%. На втором месте оказался немецкий Mercedes-Benz с 48,7%, а третью позицию заняла японская Toyota с результатом 48,9%.

Далее следуют Lexus (49%) и BMW (49,1%). По сравнению с рейтингом пятигодичной давности, японские бренды Toyota, Lexus и BMW показали улучшение надежности.

Среди конкретных моделей наименьшее количество поломок зарегистрировано у внедорожников Mercedes-Benz G-Class, доля которых составила 44,1%. На втором месте находится бизнес-седан Toyota Camry с 45,1%, а третье место занимает гибридный автомобиль Toyota Prius с показателем 46%.

Надежность отечественных автомобилей оценена как «средняя», причем лучшая из них, LADA-2112, расположилась на 168 месте с долей поломок 50,8%. Примечательно, что LADA XRay и LADA Vesta имеют одинаковый результат в 50,9%.

Китайские автомобили, в этом году, оказались более надежными, чем LADA. Лидером среди китайских брендов стал седан Geely Emgrand EC7 с долей поломок в 50,3%, занявший 135-е место в рейтинге. В тройку надежных китайских автомобилей вошли также кроссоверы Lifan X60 (51%) и Chery Tiggo FL (51,1%).

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Источник: Автоновости дня