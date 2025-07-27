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При каком пробеге автомобиль становится опасным? Мнение эксперта

Эксперт Тимашов: по достижении пробега в 500 тыс. км авто нужно утилизировать

До ухода европейских, японских и корейских брендов автомобилисты считали нормальным менять машину после окончания гарантии.

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Считалось, что 100 000 км – это очень большой пробег, с которым будет достаточно сложно продать автомобиль. Сейчас картина поменялась, и автовладельцы продолжают эксплуатировать авто с пробегами 200 000 – 300 000 км, следят за авто и некоторые экземпляры находятся в очень достойном состоянии.

О том, по достижении какого пробега эксплуатация автомобиля считается небезопасной, рассказал эксперт Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Сейчас мы наблюдаем тренд на увеличение пробега в процессе эксплуатации. До ухода европейских, японских и корейских брендов автовладельцы, которые приобретали автомобили у официальных дилеров, старались поменять их после окончания гарантии.

Пробег до 100 000 сейчас у европейских, корейских и японских авто является нормой. По автомобилям китайских производителей пока говорить рано, таких пробегов еще немного. Конечно, после пробега в 300 000 км автомобиль необходимо чаще обслуживать в сервисных центрах, ведь даже внешне беспроблемное авто может доставить проблем в любой момент из-за окончания ресурса у того или иного узла.

Я назову несколько средних цифр сильного износа узлов, но они очень разнятся от модели к модели, зависят от многих факторов и не являются нормой:

  • Двигатель – 250 000 км
  • АКПП – 150 000 км
  • Ходовая – 100 000 км
  • Элементы салона – 150 000 км
  • Электрика – 100 00 км

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Я считаю, что столько должны служить основные узлы авто без капитального вмешательства. При должном уходе, после ремонта, как правило, ресурс продлевается на ¾ от первоначального. После 500 000 км автомобиль желательно утилизировать, т.к. его эксплуатация будет непредсказуема и небезопасна.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
27.07.2025 
Фото:Depositphotos
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