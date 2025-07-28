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От 1,9 млн рублей: лучшие доступные семейные кроссоверы в России

Топ-10 самых дешевых 7-местных кроссоверов на российском рынке в июле

Издание «Автоновости дня» представило рейтинг самых доступных 7-местных кроссоверов за июль 2025 года.

Dongfeng 580
Dongfeng 580

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Лидером по цене стал Dongfeng 580, который предлагается за 1 899 000 рублей в базовой комплектации с 1,5-литровым мотором и вариатором.

За SWM G05 Pro придется заплатить от 2,06 миллиона рублей, и он уже оснащен 12-дюймовым дисплеем.

Среди бюджетных моделей также находятся VGV U70 Pro и гибридный Evolute i-Space, который появится в продаже в августе. Интерес вызывает XCite X-Cross 8, его можно приобрести со скидкой до 450 тысяч рублей за 2,55 миллиона рублей.

SWM G05 Pro
SWM G05 Pro

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ТЕСТ МАСЕЛ

Новая модель Москвич 8 поступила к дилерам в июле и стоит от 2,98 миллиона рублей. Этот кроссовер выделяется современным дизайном, имеет 174-сильный турбомотор и богатое оснащение, включающее 12,3-дюймовый экран, Apple CarPlay, светодиодные фары и беспроводную зарядку. Салон вмещает семь человек, что делает его практичным выбором.

Москвич 8
Москвич 8

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Завершает список топ-10 моделей VGV U75 Plus, Soueast S07, Dongfeng DFSK ix7 и флагманский Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость которого начинается от 3,04 миллиона рублей. Все перечисленные автомобили предлагают современные двигатели и системы безопасности, а также комфортный салон.

Вариантов на рынке достаточно, что позволяет найти просторный и стильный семиместный кроссовер, не сильно превышающий по цене 5-местные модели.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
Количество просмотров 9
28.07.2025 
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
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