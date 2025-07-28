Самый популярный кроссовер в РФ начали собирать со сваркой и окраской кузовов
В Калуге, на бывшем заводе «ПСМА Рус», который теперь называется «Автомобильные технологии», началась полная сборка кроссовера Haval M6. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для того чтобы запустить новый процесс, на заводе создали и внедрили систему управления потоком, адаптировали компонентную базу под серийное производство и провели множество других подготовительных работ.
Серийная сборка Haval M6 началась в феврале 2025 года, но до этого автомобили собирались методом крупноузловой сборки, когда на завод поступали готовые машинокомплекты.
Ранее в компании уже объявили о запуске серийной сборки по полному циклу, а в начале июля был собран первый тестовый экземпляр Haval M6 с выполненной сваркой и покраской.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: пресс-служба компании «Автомобильные технологии»