Самый популярный кроссовер в РФ начали собирать со сваркой и окраской кузовов

В Калуге стартовала сборка кроссоверов Haval M6 по полному циклу

В Калуге, на бывшем заводе «ПСМА Рус», который теперь называется «Автомобильные технологии», началась полная сборка кроссовера Haval M6. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для того чтобы запустить новый процесс, на заводе создали и внедрили систему управления потоком, адаптировали компонентную базу под серийное производство и провели множество других подготовительных работ.

Серийная сборка Haval M6 началась в феврале 2025 года, но до этого автомобили собирались методом крупноузловой сборки, когда на завод поступали готовые машинокомплекты.

Ранее в компании уже объявили о запуске серийной сборки по полному циклу, а в начале июля был собран первый тестовый экземпляр Haval M6 с выполненной сваркой и покраской.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба компании «Автомобильные технологии»