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Салон раскален до 60°C: чем опасна перегретая машина и как ее быстро охладить

Эксперт ГК АвтоСпецЦентр объяснил, как быстро снизить температуру в салоне

Жара превращает салон автомобиля в настоящую «духовку»: уже через несколько минут стоянки на открытом солнце температура может превысить 60°C.

Такой перегрев не только вредит материалам авто, но и опасен для здоровья, выделяя токсичные испарения. Как быстро и безопасно охладить машину? Вот несколько действенных способов, которые действительно работают.

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Игорь Серебряков, директор департамента по послепродажному обслуживанию в ГК «АвтоСпецЦентр»:

– В условиях сильного нагрева происходит активное испарение летучих органических соединений с поверхностей пластика, обивки и клеевых компонентов. Длительное вдыхание подобных испарений может повлиять на дыхательную систему и вызвать раздражение слизистых, особенно у детей.

В жару иногда обращаются в травмпункты из-за ожогов от металлических деталей, таких как пряжки ремней или части рычагов управления авто. Первое, что следует сделать – это обеспечить активный воздухообмен. Открытие дверей или опускание всех стекол на 1–2 минуты до запуска двигателя значительно снижает начальную температуру внутри.

После этого необходимо включить кондиционер и закрыть все окна, установив рециркуляцию воздуха. При этом оптимальным решением будет направить воздуховоды сначала в зону ног, чтобы создать циркуляцию снизу вверх. Не менее эффективна комбинация включенного кондиционера и приоткрытых окон на скорости до 50 км/ч в течение первых минут движения - так избыточное тепло покидает салон авто значительно быстрее.

Существуют и категорически недопустимые действия при охлаждении салона. Не рекомендуется сразу включать кондиционер на максимум - это приводит к дополнительной нагрузке на систему охлаждения салона авто и может сократить срок ее службы. Также не следует направлять холодный поток на лицо – резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и головную боль.

Соблюдение базовых правил при охлаждении автомобиля позволяют минимизировать угрозу для здоровья и продлить срок службы климатической системы.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
28.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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