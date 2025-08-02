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Ситикар Besturn Pony учится тормозить сам — и все равно стоит смешных денег

В Китае стартовали продажи Besturn Pony 2026 по цене от 34 900 юаней, или $4800

Презентация модели состоялась 27 июля 2025 года на фестивале поклонников FAW Besturn в Чанчуне. Автомобиль сохранил свой фирменный угловатый дизайн, оставаясь компактным трехдверным электрокаром с четырехместным салоном.

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Besturn Pony 2026 года
Besturn Pony 2026 года

Внешность Besturn Pony 2026 по-прежнему узнаваема: коробчатый силуэт с четкими линиями, выразительные фары и оригинальная решетка радиатора.

Боковые зеркала в белом исполнении и колесные диски с улучшенной аэродинамикой подчеркивают современный облик машины. Габариты модели все те же – 3000 мм в длину, 1510 мм в ширину и 1630 мм в высоту при колесной базе 1953 мм.

Besturn Pony 2026 года
Besturn Pony 2026 года

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В салоне появился 10,1-дюймовый сенсорный экран, а также функция Bluetooth-ключа, позволяющая открывать и запускать автомобиль со смартфона. В список нововведений вошли обновляемая «по воздуху» мультимедийная система, голосовой помощник DeepSeek и встроенный видеорегистратор.

Кроме того, инженеры добавили удобную функцию замедления на малых скоростях, что особенно полезно в городских пробках.

Besturn Pony 2026 года
Besturn Pony 2026 года

Под капотом (точнее, под полом) Besturn Pony 2026 расположен электродвигатель мощностью 30 кВт (42 л.с.). Энергию ему обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,11 кВт·ч, одной зарядки которого хватает на 222 км. Для сравнения, прошлогодняя версия имела запас хода всего 122 км, а ее мощность составляла лишь 20 кВт.

Besturn Pony 2026 года
Besturn Pony 2026 года

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Besturn
Количество просмотров 163
02.08.2025 
Фото:Besturn
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