Магистраль, которая соединит две столицы. Подробности уникального проекта

Строительство ВСМ Москва — Петербург стартует в сентябре 2025 года

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, начнут возводить уже в сентябре 2025 года.

Работы будут вестись одновременно с двух сторон – от обеих столиц. Новая трасса не только сократит время в пути до 2 часов 15 минут, но и изменит представление о путешествиях по стране, сделав их быстрее и комфортнее.

Протяженность магистрали составит около 700 км, а маршрут пройдет через шесть регионов, где проживает почти 40 млн человек. Для примера: пассажиры смогут добраться из Москвы в Тверь всего за 39 минут, а из Санкт-Петербурга в Великий Новгород – за 29. Всего на линии запланировано 16 остановок, четыре из которых будут в Москве.

Перевозки будут осуществляться на российских высокоскоростных поездах «Белый кречет», способных развивать скорость до 360 км/ч. Каждый состав вмещает до 460 пассажиров, а в вагонах будет доступен высокоскоростной интернет.

Запуск движения по ВСМ запланирован на 2028 год. Новая магистраль не только разгрузит аэропорты, но и даст мощный импульс развитию внутреннего туризма, сделав поездки между городами России еще удобнее.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Москва 24