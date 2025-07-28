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Магистраль, которая соединит две столицы. Подробности уникального проекта

Строительство ВСМ Москва — Петербург стартует в сентябре 2025 года

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Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, начнут возводить уже в сентябре 2025 года.

Работы будут вестись одновременно с двух сторон – от обеих столиц. Новая трасса не только сократит время в пути до 2 часов 15 минут, но и изменит представление о путешествиях по стране, сделав их быстрее и комфортнее.

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Протяженность магистрали составит около 700 км, а маршрут пройдет через шесть регионов, где проживает почти 40 млн человек. Для примера: пассажиры смогут добраться из Москвы в Тверь всего за 39 минут, а из Санкт-Петербурга в Великий Новгород – за 29. Всего на линии запланировано 16 остановок, четыре из которых будут в Москве.

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Перевозки будут осуществляться на российских высокоскоростных поездах «Белый кречет», способных развивать скорость до 360 км/ч. Каждый состав вмещает до 460 пассажиров, а в вагонах будет доступен высокоскоростной интернет.

Запуск движения по ВСМ запланирован на 2028 год. Новая магистраль не только разгрузит аэропорты, но и даст мощный импульс развитию внутреннего туризма, сделав поездки между городами России еще удобнее.

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Источник: Москва 24

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Алексеева Елена
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 8
28.07.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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