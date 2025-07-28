Эти машины заметно подешевели в июле

Эксперт Мосеев: Дилеры продолжают снижать стоимость машин

С 21 по 25 июля 2025 года несколько китайских автопроизводителей, представленных на российском рынке, внесли коррективы в свои розничные прайс-листы, сообщает автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные сервиса Cargument. Изменения коснулись автомобилей 2024 и 2025 модельных годов.

Компания Chery обновила условия продажи флагманского кроссовера Tiggo 9, снизив цены всех комплектаций 2024 года на 400 тысяч рублей. Однако была отменена ранее действовавшая скидка в 200 тысяч рублей.

Модели Omoda C5 2024 года подорожали на 150 тысяч рублей в версиях Drive, Active и Supreme.

Бренд GAC также повысил цену комплектации GS8 GX Premium (модель 2024-2025 годов) на 50 тысяч рублей, теперь она составляет 4 849 000 рублей.

GAC GS8

Пикап Oting Palasso 2024 года значительно подешевел, цены снизились на сумму от 150 до 240 тысяч рублей, при этом добавилась скидка в 300 тысяч рублей.

В линейке Exeed отмечаются разнообразные изменения: обновленный VX в комплектации President (для 6 мест) подорожал на 200 тысяч рублей, а в версии для 7 мест – на 100 тысяч рублей, при этом отменена скидка в 400 тысяч рублей.

Обновленный LX в большинстве комплектаций стал дешевле на сумму от 350 до 405 тысяч рублей, а версии Premium 2024 и 2025 годов остались без изменений.

Exeed VX

Кроссовер RX в комплектациях Premium, Premium IOV и Flagship (2024 года) подешевел на 290-690 тысяч рублей, хотя скидка в 300 тысяч рублей была отменена. Снижение цен коснулось и Exeed TXL, где зафиксировано падение стоимости на 430-490 тысяч рублей в зависимости от версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева