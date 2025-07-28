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Серийное производство отличного недорогого седана стартует со дня на день

С 31 июля начнется серийное производство седана Changan Eado 4-го поколения

С 31 июля полноценно стартует серийное производство седана Changan Eado четвертого поколения.

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Новинка отличается модернизированным дизайном и будет доступна с двумя типами силовых установок – бензиновым мотором и подключаемой гибридной системой. Эта модель впервые была продемонстрирована в мае 2025 года.

Внешность автомобиля стала более актуальной: фары теперь уже, а логотип обрамляется светящейся светодиодной линией. Эта полоса также соединяет задние фонари, а изменения затронули нижнюю часть бампера и выхлопную трубу.

Changan Eado 4-го поколения
Changan Eado 4-го поколения
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ТЕСТ МАСЕЛ

Габариты Changan Eado составляют 4785х1840х1460 мм, а колесная база равняется 2765 мм. Длина кузова увеличилась на 15 мм по сравнению с третьим поколением, остальные параметры остались прежними.

Changan Eado 4-го поколения
Changan Eado 4-го поколения

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Changan Eado будет конкурировать с такими среднеразмерными седанами, как Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Бензиновая версия оснащена новым двигателем Blue Whale 1,5T мощностью 192 л.с., тогда как гибридный вариант основан на 1,5-литровом моторе с мощностью ДВС в 98 л.с., однако информация о мощности электромотора пока отсутствует.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 10
28.07.2025 
Фото:ITHome
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