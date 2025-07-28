Владельцы этих машин в России все чаще теряют доступ к ним и подвергаются шантажу

Сергей Мелюх: владельцы Li Auto сталкиваются с шантажом на мастер-аккаунтах

Сергей Мелюх, директор компании «Авилон Электро», сообщил о том, что владельцы электромобилей Li Auto в России сталкиваются с мошенничеством, связанным с взломом мастер-аккаунтов.

С июня этого года дилерская компания регулярно получает обращения от автовладельцев, которые жалуются на такие инциденты. За месяц было переоформлено 47 аккаунтов, которые либо были взломаны, либо стали жертвами угона.

Злоумышленники, получившие доступ к автомобилям, требуют выкуп, сумма которого составляет в среднем 250 тысяч рублей, в то время как официальное восстановление доступа стоит значительно меньше – 17-18 тысяч рублей.

Li Auto L9

Мастер-аккаунт, как поясняет Мелюх, представляет собой цифровой ключ, позволяющий управлять электромобилем, включая функции открытия дверей, настройки климата, обновления прошивки и удаленного запуска двигателя. Наибольшей уязвимости подвергаются автомобили, ввезенные в Россию через «серые» каналы в последние три года, поскольку их аккаунты часто зарегистрированы на китайские номера (+86), к которым у владельцев нет доступа.

Если мошенники получают контроль над мастер-аккаунтом, они могут заблокировать приложение владельца, управлять автомобилем на расстоянии (например, открывать окна и двери, запускать двигатель), вымогая деньги за возврат контроля.

Это может привести к неприятным ситуациям, когда владелец оказывается в дождь с открытыми окнами или даже теряет свой автомобиль. Мелюх призвал водителей Li Auto быть внимательными к работе своих приложений и наблюдать за любой активностью автомобиля после парковки. Он также подчеркнул, что в любом случае не следует поддаваться требованиям мошенников и при возникновении сомнений следует незамедлительно обратиться к официальному дилеру.

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Источник: Российская газета