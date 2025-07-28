Что делать, если не получается уступить дорогу машине с мигалками? Ответ юриста

Юрист Сидоров: уступая спецмашинам с мигалками не следует выходить за рамки ПДД

Водителям, когда к ним приближается автомобиль с активированными мигалками и сиреной, следует уступить ему полосу, даже если изменение направления движения невозможно. Однако при этом важно не нарушать правила дорожного движения. Об этом рассказал автоюрист Евгений Сидоров.

Он отметил, что, если безопасное перестроение невозможно из-за сплошной линии, недостатка пространства или неподходящей обочины, водителю не следует выходить за рамки ПДД.

В такой ситуации рекомендуется сбросить скорость, включить аварийную сигнализацию и задокументировать невозможность маневра, что может быть полезно при рассмотрении инцидента или обжаловании штрафа.

Сидоров добавил, что согласно новым изменениям в ПДД, россияне обязаны освобождать полосу, когда к ним приближается транспорт с включенными синими или синими и красными маяками и звуковым сигналом. Если мигалка синяя, водителям следует уступить дорогу только непосредственно спецмашине; если она комбинированная – всей колонне. Такие сигналы присущи авто службы полиции, Росгвардии, ФСБ, ФСО, пожарным и скорой помощи.

С 26 июля 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые уточняют обязанности водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ранее эти правила определяли общую обязанность уступать дорогу, не уточняя порядок действий.

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Источник: ЕАН Россия