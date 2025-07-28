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Что делать, если не получается уступить дорогу машине с мигалками? Ответ юриста

Юрист Сидоров: уступая спецмашинам с мигалками не следует выходить за рамки ПДД

Водителям, когда к ним приближается автомобиль с активированными мигалками и сиреной, следует уступить ему полосу, даже если изменение направления движения невозможно. Однако при этом важно не нарушать правила дорожного движения. Об этом рассказал автоюрист Евгений Сидоров.

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Он отметил, что, если безопасное перестроение невозможно из-за сплошной линии, недостатка пространства или неподходящей обочины, водителю не следует выходить за рамки ПДД.

В такой ситуации рекомендуется сбросить скорость, включить аварийную сигнализацию и задокументировать невозможность маневра, что может быть полезно при рассмотрении инцидента или обжаловании штрафа.

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Сидоров добавил, что согласно новым изменениям в ПДД, россияне обязаны освобождать полосу, когда к ним приближается транспорт с включенными синими или синими и красными маяками и звуковым сигналом. Если мигалка синяя, водителям следует уступить дорогу только непосредственно спецмашине; если она комбинированная – всей колонне. Такие сигналы присущи авто службы полиции, Росгвардии, ФСБ, ФСО, пожарным и скорой помощи.

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С 26 июля 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые уточняют обязанности водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ранее эти правила определяли общую обязанность уступать дорогу, не уточняя порядок действий.

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Источник: ЕАН Россия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
28.07.2025 
Фото:Unsplash
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