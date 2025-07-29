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Дешевле ₽2,5 млн: в РФ привезли новый 150-сильный кроссовер надежного бренда

В РФ в продаже появились кроссоверы Volkswagen T-Roc по цене от 2,49 млн рублей

В России продолжают продавать доступный кроссовер из Китая под названием Volkswagen T-Roc. Автомобиль предлагают из наличия и под заказ по цене от 2 490 000 рублей. За столько кроссовер, произведенный в Китае, продает компания из Владивостока. В стоимость входят все таможенные платежи.

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Автомобиль будет поставляться в комплектации Move, оснащенной цифровой приборной панелью, кожаным мульти-рулем с сенсорными кнопками, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, датчиками света и дождя, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, передними и задними парктрониками, а также подогревами зеркал, форсунок стеклоомывателей и передних кресел.

Топовая версия R-Line будет предложена по цене 2 550 000 рублей в Биробиджане и Симферополе, а за 2 700 000 рублей ее можно заказать в Перми и Набережных Челнах. Все автомобили комплектуются 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра и семиступенчатой трансмиссией с передним приводом.

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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

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На данный момент в продаже из наличия доступны только два кроссовера мощностью 150 л.с.: один стоит 3 685 000 рублей у официального дилера в Санкт-Петербурге, а другой – 3 300 000 рублей в мультибрендовом автосалоне в Казани.

Также в Тюмени и Перми можно заказать модель T-Roc с более мощным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и той же трансмиссией по цене 2 790 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 5
29.07.2025 
Фото:Volkswagen
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