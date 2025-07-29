Угонщики предпочитают китайские марки: анализ статистики за первое полугодие

Аналитики ВСК: число угонов автомобилей в России снизилось в 3 раза за год

В России в первом полугодии 2025 года число угонов автомобилей уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитиков «Страхового дома ВСК».

В первой половине 2025 года наиболее угоняемыми автомобилями стали модели Lada (24%), Kia (19%) и BMW (9%). Доля угонов автомобилей китайских брендов возросла до 28%, причем наиболее часто угоняют автомобили Chery, Haval, Changan и Lixiang, на каждую из которых приходится около 4% от общего числа страховых случаев.

По мнению специалистов, 24% угонов происходят в интервале с 00:00 до 01:00, и еще 19% – с 10:00 до 11:00.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: «Известия»