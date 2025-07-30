В Липецке начнут собирать машины известного бренда со сваркой и окраской кузовов

Завод «Моторинвест» начнет производство автомобиля Evolute по полному циклу

В рамках реализации стратегии по повышению локализации производства российский бренд Evolute планирует начать сварку и окраску кузовов на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

На заводе уже завершена установка необходимого оборудования, а также проводятся пусконаладочные работы на сварочной линии, где уже произведены первые кузова электромобилей. Серийное производство по новым технологиям планируется начать в третьем квартале 2025 года.

Кроме того, на окрасочном производстве были модернизированы агрегаты. Всё технологическое оборудование подготовлено для работы с отечественными материалами, контракты на поставку которых уже подписаны, и первые партии прошли испытания.

Эти шаги реализуются в рамках специального инвестиционного контракта и стратегии поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Это обеспечит увеличение объемов выпуска электромобилей, более активное использование локальных компонентов и адаптацию автомобилей к российским условиям эксплуатации, как уточнили в пресс-службе.

«Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном вариантах. Кроссовер получил новый дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер», – сообщается в пресс-релизе.

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба Evolute