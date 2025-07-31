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Советы эксперта по покупке б/у авто после потопа

Андрей Осипов объяснил, как определить тонувшие машины

После сильных дождей и подтоплений в Москве на рынке появилось много автомобилей, побывавших в воде.

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Автоэксперт Андрей Осипов объяснил, как определить такие машины и почему с ними нужно быть осторожнее. Специалист отметил, что выявить «утопленника» непросто – продавцы тщательно маскируют последствия. Основными признаками могут быть плесень под ковриками и следы влаги в труднодоступных местах. При этом эксперт уточнил, что небольшое подтопление может быть для автомобиля не таким уж и опасным, особенно если машину удалось быстро просушить.

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Критичным для авто является гидроудар, к которому приводит попадание влаги в цилиндры и камеры сгорания автомобиля через воздухозаборник двигателя.

Вода, не сжимаясь, как топливная смесь, создает критическое давление при работе поршней, что приводит к мгновенной остановке двигателя с характерным ударом. На высоких оборотах это вызывает катастрофические повреждения – от погнутых шатунов до разрушения блока цилиндров.

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Осипов рекомендовал не заводить машину после контакта с водой. Вместо этого следует просушить авто и на эвакуаторе доставить в сервис для диагностики двигателя и впускной системы.

Источник: 360.ru

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Алексеева Елена
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 14
31.07.2025 
Фото:Zuma\TASS
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