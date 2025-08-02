Dacia готовит необычный C-Neo: смесь кроссовера, универсала и хэтчбека

Появились первые сведения о новом C-Neo, который Dacia представит в 2026 году

Румынский бренд Dacia, известный своими доступными и практичными автомобилями, планирует расширить линейку новой моделью – C-Neo.

Этот автомобиль, построенный на платформе CMF-B (как и недавно представленный Bigster), обещает стать интересным компромиссом между кроссовером, универсалом и хэтчбеком. Первые шпионские изображения прототипа уже появились в СМИ, позволяя оценить необычный дизайн будущей новинки.

При длине около 4,6 метра C-Neo окажется немного компактнее Bigster, но сохранит фирменные черты бренда. Наклонная линия крыши придает ему спортивный характер, а высокий дорожный просвет и рейлинги подчеркивают внедорожные амбиции. В передней части угадываются узнаваемые элементы Duster и Bigster — узкие светодиодные фары и массивная решетка радиатора. Внутри производитель обещает просторный салон на пять мест и вместительный багажник, что делает модель практичным выбором для семьи.

Технические подробности пока неизвестны, но ожидается, что C-Neo унаследует силовые агрегаты от собратьев по платформе. В списке возможных вариантов – бензиновые и газовые двигатели, мягкие гибриды на 48 В, а также полноценные гибридные версии E-Tech мощностью от 130 до 155 л.с. Для любителей бездорожья может быть предложен полный привод в комплектации Stepway. Дебют новинки намечен на 2026 год, а стартовая цена, по предварительным данным, составит около 25 000 евро (2,4 млн рублей) – чуть выше, чем у Bigster.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник, фото: Auto,Motor und Sport