Сразу несколько российских автопроизводителей уходят в отпуск
«Соллерс» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск с 28 июля до 4 августа
Компании «Соллерс» и «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) объявили о корпоративном отпуске, который пройдет с 28 июля до 4 августа.
В этот период на заводах пройдет техническое обслуживание оборудования, а также реализация мероприятий в рамках инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе «Соллерса».
В заявлении уточняется, что отгрузка готовой продукции будет осуществляться в обычном режиме, а производство автомобилей возобновится 4 августа.
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Источник: ТАСС
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
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30.07.2025
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
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