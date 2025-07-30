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Сразу несколько российских автопроизводителей уходят в отпуск

«Соллерс» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск с 28 июля до 4 августа

Компании «Соллерс» и «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) объявили о корпоративном отпуске, который пройдет с 28 июля до 4 августа.

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В этот период на заводах пройдет техническое обслуживание оборудования, а также реализация мероприятий в рамках инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе «Соллерса».

В заявлении уточняется, что отгрузка готовой продукции будет осуществляться в обычном режиме, а производство автомобилей возобновится 4 августа.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
Количество просмотров 9
30.07.2025 
Фото:Алена Бжахова/ТАСС
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