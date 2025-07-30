Когда ждать самых доступных версий новой Искры: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ анонсировал выпуск Lada Iskra с ценой от 1,25 млн рублей с сентября

Представитель АВТОВАЗа сообщил о планах завода начать производство более доступных версий Lada Iskra по цене от 1,25 млн рублей.

Он рассказал, что автомобили в минимальной комплектации составят около 10% от общего объема выпуска. Начало их производства запланировано на август, после окончания единого корпоративного отпуска.

С сентября производственные мощности по выпуску Lada Iskra будут задействованы на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Продажи модели начались 20 июля 2025 года, и на данный момент автомобили распроданы, однако дилеры продолжают принимать заказы. Цены на Lada Iskra, в зависимости от комплектации и типа кузова, варьируются от 1,25 до 1,8 млн рублей.

Lada Iskra

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»