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Когда ждать самых доступных версий новой Искры: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ анонсировал выпуск Lada Iskra с ценой от 1,25 млн рублей с сентября

Представитель АВТОВАЗа сообщил о планах завода начать производство более доступных версий Lada Iskra по цене от 1,25 млн рублей.

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Он рассказал, что автомобили в минимальной комплектации составят около 10% от общего объема выпуска. Начало их производства запланировано на август, после окончания единого корпоративного отпуска.

С сентября производственные мощности по выпуску Lada Iskra будут задействованы на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Продажи модели начались 20 июля 2025 года, и на данный момент автомобили распроданы, однако дилеры продолжают принимать заказы. Цены на Lada Iskra, в зависимости от комплектации и типа кузова, варьируются от 1,25 до 1,8 млн рублей.

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Lada Iskra
Lada Iskra

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 9
30.07.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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