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АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении зарплат на заводе
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АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении зарплат на заводе

АВТОВАЗ опроверг слухи о 20%-ном снижении зарплат и сокращении рабочего времени

АВТОВАЗ опроверг информацию о возможном снижении заработной платы на 20% после перехода на четырехдневную рабочую неделю, а также информацию о решении перейти на сокращенный график с 29 сентября.

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В компании отметили: «Мы уже ранее информировали о сроках, в которые будет принято решение о переходе на сокращенную рабочую неделю или его отмене. Всё остальное – это абсолютные домыслы и еще одна попытка хайпа».

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что российский автопроизводитель намерен перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. В сообщениях также говорилось, что, помимо сокращения рабочего дня, будет отменена переработка, за которую работники получали надбавки, что вызвало недовольство многих сотрудников, собирающихся написать заявление об увольнении.

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Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
30.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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