АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении зарплат на заводе

АВТОВАЗ опроверг слухи о 20%-ном снижении зарплат и сокращении рабочего времени

АВТОВАЗ опроверг информацию о возможном снижении заработной платы на 20% после перехода на четырехдневную рабочую неделю, а также информацию о решении перейти на сокращенный график с 29 сентября.

В компании отметили: «Мы уже ранее информировали о сроках, в которые будет принято решение о переходе на сокращенную рабочую неделю или его отмене. Всё остальное – это абсолютные домыслы и еще одна попытка хайпа».

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что российский автопроизводитель намерен перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. В сообщениях также говорилось, что, помимо сокращения рабочего дня, будет отменена переработка, за которую работники получали надбавки, что вызвало недовольство многих сотрудников, собирающихся написать заявление об увольнении.

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

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Источник: Autonews