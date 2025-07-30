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Кризис им нипочем: эти автобренды расширили дилерские сети в РФ

Эксперт Целиков назвал марки авто, которые увеличили дилерские сети в России

Второй квартал 2025 года ознаменовался сокращением числа дилерских контрактов на российском автомобильном рынке (минус 183 единицы), сообщил Сергей Целиков, который возглавляет аналитическое агентство «Автостат».

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Несмотря на это, некоторые автобренды смогли увеличить свои сети, отметил он.

К числу таких брендов относятся Exlantix с 49 новыми дилерами, Lixiang, добавивший 30 дилеров, а также Knewstar (+14 дилеров) и Belgee (+6 дилеров).

В росте дилерской сети также отметились Haval (+4 дилера), KGM (+4 дилера), Avatr (+4 дилера), Hongqi (+3 дилера), TANK (+3 дилера) и ROX (+3 дилера).

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
30.07.2025 
Фото:Depositphotos
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