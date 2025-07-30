Кризис им нипочем: эти автобренды расширили дилерские сети в РФ

Эксперт Целиков назвал марки авто, которые увеличили дилерские сети в России

Второй квартал 2025 года ознаменовался сокращением числа дилерских контрактов на российском автомобильном рынке (минус 183 единицы), сообщил Сергей Целиков, который возглавляет аналитическое агентство «Автостат».

Несмотря на это, некоторые автобренды смогли увеличить свои сети, отметил он.

К числу таких брендов относятся Exlantix с 49 новыми дилерами, Lixiang, добавивший 30 дилеров, а также Knewstar (+14 дилеров) и Belgee (+6 дилеров).

В росте дилерской сети также отметились Haval (+4 дилера), KGM (+4 дилера), Avatr (+4 дилера), Hongqi (+3 дилера), TANK (+3 дилера) и ROX (+3 дилера).

Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова