Крупные игроки автомобильной индустрии поделятся опытом на грандиозной выставке

Выставка ИнтерАвтоМеханика пройдет в Крокус Экспо с 19 по 22 августа

19-22 августа в московском Крокус Экспо состоится ИнтерАвтоМеханика – Международная выставка автомобильной индустрии.

Выставка станет не только главной премьерой 2025 года и единственной выставкой в Москве в традиционные для автомобильной отрасли даты, но и финальным событием в сфере запчастей и сервиса в Москве в 2025 году.

ИнтерАвтоМеханика представит новое прочтение B2B-выставки «Интеравто» с традиционными ценностями автомобильной индустрии и опытным профессиональным подходом к организации самых масштабных бизнес-мероприятий России от компании Sigma Expo Group, известной проведением успешных проектов, таких как синергия отраслевых выставок EXPO в мае текущего года.

Новая выставка объединит на одной площадке ведущих игроков и специалистов сферы автоаксессуаров, тюнинга, кузовного ремонта, моек, гаражного оборудования и инструмента, а также производителей и дистрибьютеров запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.

Соорганизатор выставки – Ассоциация АВТОКОМ – крупнейшее объединение участников рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в России.

Издание «За рулем» выступит стратегическим медиапартнером выставки. В рамках выставки «За рулем» традиционно работает в формате Открытой студии, где главный редактор обсудит проблемы развития отрасли с экспертами этой отрасли.

Полный список участников ИнтерАвтоМеханики уже доступен на сайте выставки.

В рамках ИнтерАвтоМеханики будет организована специальная зона мастер-классов для практиков – АвтоМастерская: полировка и оклейка пленкой кузовных частей, стекол, фар, дизайны винил-тюнинга, демонстрация чистящих средств, автозвука.

Уверенные в своих силах посетители смогут принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Лига Мастеров Детейлинга».

ИнтерАвтоМеханика пройдет в составе АвтоКластера, объединяя вокруг себя выставки: ComAutoTrans (Коммерческий транспорт: выставка и тест-драйв) и AutoBusExpo (Международный автобусный салон).

ИнтерАвтоМеханика рекомендована к посещению производителям автомобилей и комплектующих, руководителям и собственникам автосервисов и СТО, инженерам и техническим специалистам, а также всем, чья жизнь связана с автомобилями.

Регистрация посетителей на выставку ИнтерАвтоМеханика открыта на официальном сайте мероприятия. Промокод MPIAM32 позволит получить билет бесплатно. Активировать промокод можно по ссылке.