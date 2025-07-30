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Автолайфхак: почему водители держат немного оливкового масла в бардачке

Эксперты дали советы по уходу за кожаными сиденьями с помощью оливкого масла

Со временем кожаные сиденья в автомобиле теряют первоначальный лоск – поверхность становится матовой, появляются мелкие потертости.

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Особенно страдают места, подверженные постоянному трению. Однако вернуть салону ухоженный вид можно без дорогих средств, используя обычное оливковое масло, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Достаточно нанести несколько капель оливкового масла на мягкую ткань и равномерно обработать сиденья.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Масло не только возвращает благородный блеск, но и питает материал, предотвращая растрескивание. Уже через несколько минут обивка выглядит свежей и ухоженной.

Для поддержания эффекта процедуру стоит повторять раз в неделю. Такой простой уход сохранит эластичность кожи и продлит срок её службы. Оливковое масло — экологичная и экономичная альтернатива специализированным составам и при этом всегда под рукой.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / wirestock
30.07.2025 
Фото:freepik / wirestock
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