Точно везде проедет: представлен прорывной отечественный вездеход

Ателье Cardi и компания Terranica представили вездеход на гусеничном ходу

Вездеход Terranica Expedition является результатом совместной работы кузовного ателье Cardi и компании Terranica.

Это новаторское гибридное транспортное средство с плавающими возможностями и гусеничным ходом разрабатывалось более двух лет.

Машина оснащена двумя тяговыми электромоторами мощностью по 40 кВт, которые в пиковых режимах могут развивать до 80 кВт, с приводом на гусеницы через передние звездочки. В задней части вездехода размещен дизель-генератор, а под полом установлены батареи и топливные баки. Скоростные характеристики: до 40 км/час по бездорожью и до 60 км/час по асфальтированным дорогам. Запас хода превышает 1000 км.

Terranica Expedition

Салон вездехода просторный и может быть легко преобразован в спальное место для трех человек. Разработчики предусмотрели множество систем хранения как внутри, так и снаружи, что позволяет удобно разместить дополнительное оборудование и личные вещи, обеспечивая комфорт для пассажиров.

Terranica Expedition

Планируется запустить производство таких вездеходов в объеме 30 единиц в год к концу 2026 года. Официальная презентация Terranica Expedition состоится на автомобильном фестивале ПроДвижение, который пройдет 2-3 августа в Москве на ВДНХ.

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Источник: Максим Кадаков