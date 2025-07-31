2 л, полный привод, автомат: в РФ начнут собирать популярный кроссовер

Кроссовер Soueast S09 начнут выпускать на калининградском заводе «Автотор»

В России стартует сборка флагманского кроссовера Soueast S09. Выпуск модели будет организован на калининградском заводе «Автотор». Также известно, что уже получена декларация соответствия, необходимая для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Soueast S09 представляет собой кроссовер, основанный на Jetour X90 Plus. Его размеры составляют 4858 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1780 мм в высоту, а расстояние между колесами достигает 2850 мм. Клиренс автомобиля равен 190 мм, а салон предусмотрен только в трехрядном варианте.

Под капотом этого кроссовера установлен 2-литровый турбированный двигатель, мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

В версии с полным приводом используется тот же двигатель, но в сочетании с 8-ступенчатым классическим автоматом.

Ценовой диапазон для Soueast S09 составляет от 3 899 000 до 4 099 000 рублей.

Soueast S09

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Источник: «Китайские автомобили»