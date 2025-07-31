2 л, полный привод, автомат: в РФ начнут собирать популярный кроссовер

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Кроссовер Soueast S09 начнут выпускать на калининградском заводе «Автотор»

В России стартует сборка флагманского кроссовера Soueast S09. Выпуск модели будет организован на калининградском заводе «Автотор». Также известно, что уже получена декларация соответствия, необходимая для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

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Soueast S09 представляет собой кроссовер, основанный на Jetour X90 Plus. Его размеры составляют 4858 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1780 мм в высоту, а расстояние между колесами достигает 2850 мм. Клиренс автомобиля равен 190 мм, а салон предусмотрен только в трехрядном варианте.

Под капотом этого кроссовера установлен 2-литровый турбированный двигатель, мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

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В версии с полным приводом используется тот же двигатель, но в сочетании с 8-ступенчатым классическим автоматом.

Ценовой диапазон для Soueast S09 составляет от 3 899 000 до 4 099 000 рублей.

Soueast S09
Soueast S09
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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Soueast
Количество просмотров 14
31.07.2025 
Фото:Soueast
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