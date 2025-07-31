Легендарный американский внедорожник вернется на рынок
Пикап Ram 1500 TRX вновь поступит в продажу, о чем официально заявил Антонио Филоза, генеральный директор компании Stellantis, владельца бренда Ram.
Во время пресс-конференции, посвященной результатам второго квартала, Филоза отметил, что основная задача Stellantis заключается в расширении деятельности на рынке Северной Америки. В ближайшие планы компании входит выпуск нескольких новых моделей, среди которых окажется и Ram 1500 TRX с мотором V8.
Пока о Ram 1500 TRX известно не так много, но ранее сообщалось, что его дизайн будет напоминать обновленный Ram 1500.
Ожидается, что пикап будет оснащен 6,2-литровым бензиновым V8 двигателем, мощность которого составит не меньше 702 л. с. и 880 Нм крутящего момента.
Производство нового пикапа, вероятно, начнется в январе 2026 года.
Кроме того, Антонио Филоза добавил, что модель Jeep Cherokee 2026 года будет значительно улучшена по сравнению с предыдущим вариантом и сообщил о множестве других новинок, которые нас ждут в будущем.
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Источник: Carscoops