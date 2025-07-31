Этот кроссовер стал самым продаваемым в Московской области

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым новым авто в Московской области

По информации агентства «Автостат», кроссовер Haval Jolion возглавил список самых продаваемых новых автомобилей в Московской области за первое полугодие 2025 года.

Haval Jolion

В этом регионе было продано 1978 экземпляров данной модели, что обеспечило ей первое место среди всех легковых автомобилей, производимых на заводе Great Wall Motors в Тульской области.

Haval Jolion оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 л.с., в зависимости от версии, и может быть оснащен как передним, так и полным приводом. Автомобиль предлагает выбор между 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Интерьер Haval Jolion

Цены на Haval Jolion стартуют с 1,95 млн рублей за базовую версию Comfort и доходят до 2,6 млн рублей за топовую комплектацию Premium. В комплектацию входят мультимедийная система на 12,3 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, а также пакет систем безопасности.

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Источник: Автопоток