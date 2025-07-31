#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названо число запрещенных в РФ китайских грузовиков
31 июля
Названо число запрещенных в РФ китайских грузовиков
Число отозванных китайских грузовиков в РФ...
В крупных отелях Анапы при скидках до 50% уровень загрузки достиг 70%
31 июля
В крупных отелях Анапы при скидках до 50% уровень загрузки достиг 70%
Продажи туров на курорты Кубани выросли до 35%
В России предложили установить единые дни бесплатной парковки
31 июля
В России предложили установить единые дни бесплатной парковки
Депутат ГД Даванков предложил ввести единые дни...

Этот кроссовер стал самым продаваемым в Московской области

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым новым авто в Московской области

По информации агентства «Автостат», кроссовер Haval Jolion возглавил список самых продаваемых новых автомобилей в Московской области за первое полугодие 2025 года.

Haval Jolion
Haval Jolion

Рекомендуем
Некитайский кроссовер по цене «китая» — 6 неожиданных вариантов

В этом регионе было продано 1978 экземпляров данной модели, что обеспечило ей первое место среди всех легковых автомобилей, производимых на заводе Great Wall Motors в Тульской области.

Haval Jolion оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 л.с., в зависимости от версии, и может быть оснащен как передним, так и полным приводом. Автомобиль предлагает выбор между 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Интерьер Haval Jolion
Интерьер Haval Jolion
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Цены на Haval Jolion стартуют с 1,95 млн рублей за базовую версию Comfort и доходят до 2,6 млн рублей за топовую комплектацию Premium. В комплектацию входят мультимедийная система на 12,3 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, а также пакет систем безопасности.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 1
31.07.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв