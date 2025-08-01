Битва скидок продолжается: лето станет удачным сезоном для покупки нового авто

Эксперт Целиков: Время «ждунов» на авторынке прошло, спрос начал расти

Сергей Целиков, глава «Автостата», сообщил, что, основываясь на недельной статистике по продажам автомобилей, уже сейчас можно наблюдать рост на рынке. Он отметил в своем Telegram-канале, что в июле объем роста составит как минимум четверть от среднемесячных показателей первого полугодия.

Одной из причин увеличения продаж стало снижение актуальности ожидания возвращения ушедших марок. Целиков подчеркнул, что с наступлением лета многие поняли, что ожидания по поводу возвращения брендов не оправдаются в ближайшем будущем.

«Ждать 2-3 года не имеет смысла. К этому времени рубль будет другим, старые цены исчезнут, а рынок автомобилей кардинально изменится. Ездить необходимо, и хочется обновить автопарк», – добавил Целиков.

Эксперт также отметил, что приобретение автомобиля в качестве инвестиции является неплохой идеей на сегодняшний день.

Он объяснил это тем, что текущие цены на автомобили находятся на минимальном уровне, а для физических лиц все еще актуален параллельный импорт – благодаря льготным условиям и относительно стабильному рублю.

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова