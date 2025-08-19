Скидки на автомобили начали отменять: на сколько вырастут цены

Китайские производители начали убирать скидки на новые машины в России

С осени автопроизводители в России планируют отменить скидки на свои автомобили. Эта информация поступила от Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф».

По его словам, в сентябре количество отмененных скидочных программ увеличится, что приведет к незначительному повышению реальной стоимости автомобилей, хотя скачка цен ожидать не следует. Иванов отметил, что запасы автомобилей прошлого года у дилеров сокращаются, что ослабляет давление на дистрибьюторов и продавцов.

Это, в свою очередь, приводит к сворачиванию скидочных программ ввиду отсутствия избыточного количества машин на складах.

Иванов подчеркнул, что уменьшение скидок приведет к росту конечных цен на авто, но сильный скачок цен на автомобили не предвидится.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.