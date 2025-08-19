#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Скидки на автомобили начали отменять: на сколько вырастут цены

Китайские производители начали убирать скидки на новые машины в России

С осени автопроизводители в России планируют отменить скидки на свои автомобили. Эта информация поступила от Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф».

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

По его словам, в сентябре количество отмененных скидочных программ увеличится, что приведет к незначительному повышению реальной стоимости автомобилей, хотя скачка цен ожидать не следует. Иванов отметил, что запасы автомобилей прошлого года у дилеров сокращаются, что ослабляет давление на дистрибьюторов и продавцов.

Это, в свою очередь, приводит к сворачиванию скидочных программ ввиду отсутствия избыточного количества машин на складах.

Иванов подчеркнул, что уменьшение скидок приведет к росту конечных цен на авто, но сильный скачок цен на автомобили не предвидится.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Газета.Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 595
19.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0