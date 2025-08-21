1,5 л, 113 л. с., автомат: в продажу вышел надежный автомобиль знакомого бренда

#
В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае, в России такие авто стоят от 2 510 000 рублей. За столько автомобиль из наличия продают в Москве.

Мультибрендовый автодилер поясняет, что цена в 2 510 000 рублей обозначена для уже имеющегося в наличии экземпляра и включает все сопутствующие расходы, такие как коммерческий утильсбор, СБКТС и прочие документы, необходимые для регистрации машины в ГИБДД. Покупателю также предоставляется годовой технический гарантийный срок.

Автомобиль оборудован русифицированной мультимедийной системой с сенсорным экраном, мультифункциональным рулем, двумя фронтальными подушками безопасности, кондиционером, камерой заднего вида.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Под капотом данной Октавии установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 113 лошадиных сил, работающий в паре с традиционным шестиступенчатым автоматом.

Skoda Octavia
Skoda Octavia
Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Автоновости дня»
21.08.2025 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+12