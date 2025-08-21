1,5 л, 113 л. с., автомат: в продажу вышел надежный автомобиль знакомого бренда

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей

В России вновь продаются новые Skoda Octavia в кузове предыдущего поколения (А7). Сейчас их производят только в Китае, в России такие авто стоят от 2 510 000 рублей. За столько автомобиль из наличия продают в Москве.

Мультибрендовый автодилер поясняет, что цена в 2 510 000 рублей обозначена для уже имеющегося в наличии экземпляра и включает все сопутствующие расходы, такие как коммерческий утильсбор, СБКТС и прочие документы, необходимые для регистрации машины в ГИБДД. Покупателю также предоставляется годовой технический гарантийный срок.

Автомобиль оборудован русифицированной мультимедийной системой с сенсорным экраном, мультифункциональным рулем, двумя фронтальными подушками безопасности, кондиционером, камерой заднего вида.

Skoda Octavia

Под капотом данной Октавии установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 113 лошадиных сил, работающий в паре с традиционным шестиступенчатым автоматом.

Skoda Octavia

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.