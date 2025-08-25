Почему этот кусочек металла – единственное, что спасет ваш бюджет при потере ключей

Эксперты рассказали, для чего нужна бирка с кодом от автомобильного ключа

При покупке нового автомобиля вместе с ключами часто вручают маленькую металлическую бирку с выгравированным кодом.

Многие не придают ей значения и просто выбрасывают, а зря – эта деталь может стать настоящим спасением в критической ситуации, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Современные автомобильные ключи – это сложные электронные устройства с чипом, а не просто кусок металла. Их потеря ведет к дорогостоящему и длительному восстановлению. Именно код на бирке служит уникальным идентификатором, позволяющим дилеру или сертифицированному сервису быстро изготовить новый ключ и привязать его к системам автомобиля.

Без кода процесс усложняется: может потребоваться замена блоков управления, что обойдется в разы дороже.

Ошибочно считать бирку ненужной и хранить ее отдельно от документов на машину. Даже если есть запасной ключ, он тоже может быть утерян или поврежден. Надежное для нее место – рядом с паспортом транспортного средства или страховым полисом.

Производители не зря включают ее в комплект – это простой и законный способ избежать проблем. С кодом изготовление дубликата превращается в быструю процедуру: подтвердил право собственности, предъявил бирку – и получил новый ключ без лишних затрат и задержек.