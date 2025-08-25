#
От 1,7 млн рублей: названы самые доступные пикапы

Топ-5 самых дешевых новых пикапов в России

Портал «Автоновости дня» провел анализ и выделил пять самых доступных новых пикапов на рынке России. Лидером рейтинга стал УАЗ Пикап, стоимость которого начинается с 1,7 миллиона рублей.

На втором месте расположился Ambertruck Work, который до 31 августа можно приобрести за 2,1 миллиона рублей. Третью позицию занимает Dongfeng DF6, цена которого составляет 2,35 миллиона рублей.

В пятерку самых бюджетных пикапов также вошли JAC T8, цена которого начинается от 2,45 миллиона рублей, и Sollers ST6 с ценой от 2,63 миллиона рублей.

JAC T8
Dongfeng DF6
Sollers ST6
УАЗ Пикап
Ambertruck Work

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:фирмы-производители
25.08.2025 
Фото:фирмы-производители
