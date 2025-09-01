Экология
В РФ везут уникальный кроссовер с подушками в багажнике

Chery показала инновационный SUV с подушками безопасности за третьим рядом кресел

На автосалоне в Чэнду компания Chery показала первый в мире кроссовер со «шторками» безопасности, расположенными между третьим рядом кресел и дверью багажника.

Полноразмерный гибридный кроссовер Chery Fulwin T11 претендует на то, чтобы задать новые стандарты безопасности для люксовых машин с трехрядным салоном. Размещенные позади пассажиров третьего ряда подушки призваны исключить контакт головы с жесткими частями кузова при столкновениях на высокой скорости. Кроме того, существенно сократился так называемый индекс повреждения шеи (NIC) – с 27 баллов до 14.

По международному стандарту значения этого индекса, превышающие 15, приравниваются к серьезным травмам. В Chery говорят, что энергия удара, передаваемая на шею, снизилась почти вдвое.

В Китае Chery Fulwin T11 станет новым флагманским SUV марки, заказы на него были открыты 20 августа, и за девять дней модель забронировали 12 тысяч человек. Одна из интересных особенностей – огромный экран 30" на центральной консоли (см. галерею под заметкой). Длина машины составляет 5205 мм, колесная база – 3120 мм, что практически совпадает с популярным в РФ Li Auto L9.

И да, в Россию Chery Fulwin T11 тоже приедет – со слегка измененной передней частью и названием Exeed Exlantix E02.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1418
01.09.2025 
