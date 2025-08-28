Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!

Флагманский внедорожник Exeed Exlantix E02 ожидается в России в 2026 году

Входящий в орбиту Chery китайский бренд Exeed анонсировал российскую премьеру 2026 года — флагманский гибридный кроссовер Exlantix Е02.

Модель станет третьей в российской линейке – после полноразмерного кроссовера ET и четырехдверного «купе» ES. Размеры Exlantix Е02 действительно флагманские: 5171 мм / 1986 мм / 1801 мм при колесной базе 3100 мм. Силовая установка – последовательный гибрид: 1.5 турбо не связан с колесами и работает как генератор, а за движение в формате интеллектуального полного привода отвечают два электродвигателя.

Одна из центральных деталей интерьера – мультимедийный экран диагональю 30" (пожалуй, это рекорд), разрешением 6К и голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Приборка, разумеется, тоже цифровая, а задним пассажирам полагается собственный потолочный экран 17" развлекательной системы. Также в оснащении заявлены 11 подушек безопасности, 23 динамика, встроенный в центральную консоль холодильник и проекционный HUD-дисплей.

Информацию о сроках появления модели и доступных комплектациях на российском рынке обещают объявить ближе к старту продаж. Пока точных сроков нет, лишь 2026 год в качестве ориентира. Как думаете, какой будет цена?