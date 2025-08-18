В Москве состоялась презентация новейшего Exlantix ES Sport

Exeed представил Exlantix ES Sport в ходе прямой трансляции с «Лужников»

В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошла презентация эксклюзивной версии гибрида Exeed Exlantix ES Sport.

«Мы рады представить еще одну новинку прогрессивной линейки автомобилей на новых источниках энергии Exeed Exlantix. Лимитированная версия спортивного четырехдверного купе оснащена интеллектуальной пневмоподвеской с системой CDC, электрическими дверьми с доводчиками и возможностью голосового управления, а также наружными ISD дисплеями, которые служат не только эффектным дополнением к диодной оптике, но и позволяют автомобилю общаться с окружающей средой. Новый Exeed Exlantix ES сочетает динамику спорткара с комфортом седана представительского класса: разгон до 100 км занимает всего 4,6 секунды, а уровень оснащения и удобства в салоне удовлетворит самым взыскательным требованиям. Новому Exeed Exlantix ES удается быть идеальным в любых обстоятельствах: в городе, на трассе и даже на треке», – сообщил директор Exeed в России Андрей Чернышков в ходе прямой трансляции cо стадиона.

Напомним, старт приема заказов на эксклюзивную версию Exlantix ES в комплектации Sport был дан на прошлой неделе. Exeed Exlantix ES имеет два электродвигателя суммарной мощностью 469 л.с. с крутящим моментом 634 Нм. Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км на электричестве, при этом суммарный запас хода – 1231 км. А комплектация Sport оснащена системой полного привода с интеллектуальной пневмоподвеской c регулируемой жесткостью амортизаторов. Вот как рассказывают о модели в компании:

Элегантный дизайн кузова Exeed Exlantix ES отмечен престижными международными наградами, в том числе немецкой iF Design Award, итальянской A’ Design Award и платиновой статуэткой американской MUSE Design Award. В плавных обводах безошибочно угадывается спортивная направленность. Низко посаженный кузов, ниспадающая крыша, 20-дюймовые диски с красными тормозными суппортами, скрытые дверные ручки — любая деталь в этой модели указывает на ее потенциал и готовность удивлять. Эффектная панорамная крыша с двухслойным серебряным покрытием обеспечивает превосходный обзор и блокирует 99,9% ультрафиолетовых лучей, защищая пассажиров от летней жары.

Задний спойлер регулируется автоматически в зависимости от скорости, создавая дополнительную прижимную силу и обеспечивая превосходную устойчивость, а также безопасность при движении на высоких скоростях. Exeed Exlantix ES обладает рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления — всего 0,23 Cd, который способствует снижению энергопотребления и уровня шума.

Модель ES выделяется своей технологичностью, в частности, интеллектуальной системой электропривода дверей, которая может работать при температурах от –40 °C до +80 °C. Пассажиры могут открывать и закрывать двери с помощью голосовых команд, сенсорного экрана, физических кнопок или ключей. На автомобиль действует уникальная гарантия — «8 лет или 200 000 км пробега», при этом на электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею гарантия будет составлять 8 лет или 160 тысяч километров.

Стоимость эксклюзивной комплектации Exeed Exlantix ES Sport составляет 6 490 000 рублей. Подробная информация о модели и полные условия гарантии доступны на официальном сайте.