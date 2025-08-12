Особую версию богато оснащенного седана продают в России с официальной гарантией

Exeed представил в РФ лимитированную версию Exlantix ES Sport за 6,5 млн рублей

EXEED расширяет предложение в рамках модельной гаммы EXLANTIX и объявляет о старте приема заказов на эксклюзивную версию EXLANTIX ES в комплектации Sport.

Прогрессивное четырехдверное купе, сочетающее высокую производительность с премиальным уровнем комфорта и безопасности, представляет собой технологический прорыв в сегменте гибридов.

EXLANTIX ES – первое спортивное купе премиум-класса, разработанное EXEED для Восточной Европы и адаптированное для низких температур и сложных дорожных условий. Интеллектуальные электрические двери с доводчиками, аэродинамический спойлер, разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды и запас хода 1231 км – этот автомобиль идеально сочетает в себе передовые технологии, надежность и динамику.

Exlantix ES Sport

EXEED EXLANTIX ES оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. с крутящим моментом 634 Н∙м, обеспечивая разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода составляет впечатляющие 1231 км! EXEED EXLANTIX ES обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень комфорта не только в городе, но и в дальних путешествиях. Комплектация Sport оснащена системой полного привода с интеллектуальной пневмоподвеской c регулируемой жесткостью амортизаторов, что позволяет выбирать маршруты по дорогам любой сложности и обеспечивает идеальную плавность хода.

Элегантный дизайн кузова EXEED EXLANTIX ES отмечен престижными международными наградами, в том числе немецкой iF Design Award, итальянской A’ Design Award и платиновой статуэткой американской MUSE Design Award. В плавных обводах безошибочно угадывается спортивная направленность. Низко посаженный кузов, ниспадающая крыша, 20-дюймовые диски с красными тормозными суппортами, скрытые дверные ручки – любая деталь в этой модели указывает на ее потенциал и готовность удивлять. Эффектная панорамная крыша с двухслойным серебряным покрытием обеспечивает превосходный обзор и блокирует 99,9% ультрафиолетовых лучей, защищая пассажиров от летней жары.

Exlantix ES Sport

Задний спойлер регулируется автоматически в зависимости от скорости: он поднимается на 9° при скорости свыше 90 км/ч и на 15° при скорости свыше 110 км/ч, создавая дополнительную прижимную силу и обеспечивая превосходную устойчивость, а также безопасность при движении на высоких скоростях. Спойлер оснащен режимом защиты от обледенения: при распознавании сопротивления система увеличивает крутящий момент электромотора, чтобы справиться со льдом. EXEED EXLANTIX ES обладает рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления – всего 0,23 Cd, который способствует снижению энергопотребления и уровня шума.

Exlantix ES Sport

Эффектный дизайн EXEED EXLANTIX ES дополняют безрамочные двери, светодиодные динамические указатели поворота и наружные ISD дисплеи – элемент, позволяющий автомобилю общаться с окружением. На дисплеи можно вывести погоду, приветственные режимы и даже анимацию «пешеход, проходи, я тебя пропускаю». Кроме того, они служат эффектным дополнением к диодной оптике с белым фиксированным узором.

Exlantix ES Sport

Модель ES выделяется своей технологичностью, в частности интеллектуальной системой электропривода дверей, которая может работать при температурах от –40 °C до +80 °C. Пассажиры могут открывать и закрывать двери с помощью голосовых команд, сенсорного экрана, физических кнопок или ключей. Уникальная функция удержания в 5 положениях (6°, 12°, 30°, 60°, 70°) фиксирует двери в ограниченном пространстве, предотвращая случайное распахивание под порывами ветра. Когда водитель тормозит и скорость падает ниже 3 км/ч, дверь со стороны водителя автоматически закрывается, предотвращая случайное открытие. Кроме того, функция мягкого закрывания обеспечивает закрытие дверей за 800 мс и работает плавно даже в мороз.

Exlantix ES Sport

Спортивное четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES разработано с учетом особенностей эксплуатации в российских зимних условиях, что подтверждено испытаниями в различных температурных режимах. Ключевые элементы защищены по высшему антикоррозийному стандарту. «Зимний пакет» включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. На автомобиль действует уникальная гарантия – «8 лет или 200 000 км пробега», при этом на электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею гарантия будет составлять 8 лет или 160 тысяч километров.

Стоимость эксклюзивной комплектации EXEED EXLANTIX ES Sport составляет 6 490 000 рублей. Подробная информация о модели доступна на официальном сайте.

Источник: Пресс-служба Exeed