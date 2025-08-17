#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...
Двигатели этих новых автомобилей внезапно ломаются прямо на ходу
26 августа
Двигатели этих новых автомобилей внезапно ломаются прямо на ходу
В США подали коллективный иск против Nissan...

Chery представила крупный внедорожник с низким расходом и внушительной гарантией

Chery запустила предпродажи внедорожника Fulwin T11 с пожизненной гарантией

Компания Chery запустила предпродажи своего нового внедорожника Fulwin T11 в Китае.

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Шестиместный автомобиль будет доступен для приобретения с 15 сентября. Он отличается современным дизайном и передовыми технологиями, а также пожизненной гарантией для первых покупателей.

Передняя часть выполнена в стиле архитектуры Запретного города, а сзади установлены сквозные фонари с ромбовидным узором и верхний стоп-сигнал. Кузов украшен хромированными элементами, а система помощи водителю Falcon 700 с поддержкой лидара и камер обеспечивает функции навигации по городу и автоматической парковки. Шасси автомобиля на 88% состоит из высокопрочной стали и алюминия.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Габариты Fulwin T11 составляют 5150х1995х1800 мм, а колёсная база равна 3100 мм. Общая масса автомобиля – 2452 кг. Под капотом находится двигатель 1,5T мощностью 154 л.с. и литий-железо-фосфатные аккумуляторы ёмкостью 33,7 и 39,9 кВтч, которые дают запас хода от 170 до 180 км на электротяге. Также доступна полноприводная версия, способная разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11

Внутри автомобиля можно выделить 30-дюймовый интегрированный центральный экран управления с разрешением 6K и голосовым помощником на основе искусственного интеллекта. Приборная панель расположена за двухспицевым рулевым колесом.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Пассажиры заднего ряда могут расслабиться благодаря 17,3-дюймовому потолочному экрану развлекательной системы. В списке опций также имеются 11 подушек безопасности, 23 динамика, встроенный холодильник в центральной консоли и проекционный дисплей (HUD).

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 25743
17.08.2025 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0