Chery представила крупный внедорожник с низким расходом и внушительной гарантией

Chery запустила предпродажи внедорожника Fulwin T11 с пожизненной гарантией

Компания Chery запустила предпродажи своего нового внедорожника Fulwin T11 в Китае.

Шестиместный автомобиль будет доступен для приобретения с 15 сентября. Он отличается современным дизайном и передовыми технологиями, а также пожизненной гарантией для первых покупателей.

Передняя часть выполнена в стиле архитектуры Запретного города, а сзади установлены сквозные фонари с ромбовидным узором и верхний стоп-сигнал. Кузов украшен хромированными элементами, а система помощи водителю Falcon 700 с поддержкой лидара и камер обеспечивает функции навигации по городу и автоматической парковки. Шасси автомобиля на 88% состоит из высокопрочной стали и алюминия.

Габариты Fulwin T11 составляют 5150х1995х1800 мм, а колёсная база равна 3100 мм. Общая масса автомобиля – 2452 кг. Под капотом находится двигатель 1,5T мощностью 154 л.с. и литий-железо-фосфатные аккумуляторы ёмкостью 33,7 и 39,9 кВт∙ч, которые дают запас хода от 170 до 180 км на электротяге. Также доступна полноприводная версия, способная разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд.

Внутри автомобиля можно выделить 30-дюймовый интегрированный центральный экран управления с разрешением 6K и голосовым помощником на основе искусственного интеллекта. Приборная панель расположена за двухспицевым рулевым колесом.

Пассажиры заднего ряда могут расслабиться благодаря 17,3-дюймовому потолочному экрану развлекательной системы. В списке опций также имеются 11 подушек безопасности, 23 динамика, встроенный холодильник в центральной консоли и проекционный дисплей (HUD).

