В продажу поступил новый технологичный кроссовер с пожизненной гарантией

4 сентября 2025 года стартовали предпродажи Avatr 07 2026 модельного года

Компания Avatr объявила о старте предварительных продаж внедорожника Avatr 07 2026 модельного года 4 сентября 2025 года. Эта модель будет оснащена интеллектуальной системой помощи водителю ADS 4, разработанной Huawei.

Avatr 07 была впервые представлена на Чэндуском автосалоне 30 августа 2024 года. Это первая модель компании, предлагающая как чисто электрические (EV) версии, так и модели с увеличенным запасом хода (EREV). Также она является первой, которая воплощает стратегию «CHN», основанную на тесном сотрудничестве с Changan Automobile, Huawei и CATL.

На официальном постере утверждается, что автомобиль «разработан совместно с Huawei Qiankun». В Avatr 07 реализованы новейшие технологии партнеров, включая расширитель запаса хода Kunlun Smart Range Extender и интеллектуальное шасси Taihang от Changan Automobile.

Avatr 07

Модель также включает интеллектуальную приборную панель Qiankun ADS 3.0 и HarmonyOS Smart Cockpit от Huawei, а также аккумуляторы Shenxing 4C Supercharging и супергибридные аккумуляторы от CATL.

Avatr 07 стал одним из первых внедорожников, оснащенных системой Huawei Qiankun ADS 3.0 и HarmonyOS Smart Cockpit, а также первым автомобилем, который использует супергибридный аккумулятор Shenxing емкостью 39 кВт·ч, специально разработанный для электромобилей.

Ранее сообщалось, что первые владельцы Avatr в России получат пожизненную гарантию, которая будет действовать до передачи прав собственности. После этого гарантия составит 8 лет или 160 000 км на батарею и мотор, а также 5 лет или 120 000 км на основные узлы и агрегаты.