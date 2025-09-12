Toyota представила совершенно новый добротный седан больше Camry

В конце года состоится премьера нового электрического седана Toyota bZ7

Совместное предприятие GAC-Toyota готовит к дебюту новый полностью электрический седан Toyota bZ7, официальная презентация которого намечена на конец года. Производитель уже раскрыл дизайн модели.

Toyota bZ7 представляет собой большой седан длиной более 5,1 метра, напоминающий фастбек с изогнутой крышей, закрытой решеткой радиатора, С-образными фарами и полускрытыми дверными ручками.

Дополняют внешний вид многоспицевые 21-дюймовые колесные диски и LiDAR-сканер, расположенный на крыше. Размеры автомобиля составляют 5130 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1506 мм в высоту, а колесная база достигает 3020 мм. Снаряженная масса составляет 2275 кг.

Электродвигатель от Huawei развивает мощность 207 кВт (278 л. с.) и питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора компании CALB-Tech. Хотя информация о ёмкости аккумулятора и запасе хода пока не раскрыта, производитель отметил, что максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч.

Внутри установлен трехспицевый мультируль, трапециевидная цифровая панель приборов, крупный центральный экран мультимедийного комплекса и платформа для беспроводной зарядки смартфонов.

Ожидается, что Toyota bZ7 станет первым автомобилем, интегрированным в интеллектуальную экосистему Xiaomi, которая связывает мобильные устройства, умные домашние приборы и автомобили, позволяя управлять, например, кондиционером дома, прямо из машины через мультимедийный дисплей. Подробные технические характеристики, дата начала продаж и цена модели будут объявлены позднее.