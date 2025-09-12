Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Toyota представила совершенно новый добротный седан больше Camry

В конце года состоится премьера нового электрического седана Toyota bZ7

Совместное предприятие GAC-Toyota готовит к дебюту новый полностью электрический седан Toyota bZ7, официальная презентация которого намечена на конец года. Производитель уже раскрыл дизайн модели.

Рекомендуем
Лада или Москвич? — Несколько подсказок для покупателя

Toyota bZ7 представляет собой большой седан длиной более 5,1 метра, напоминающий фастбек с изогнутой крышей, закрытой решеткой радиатора, С-образными фарами и полускрытыми дверными ручками.

Дополняют внешний вид многоспицевые 21-дюймовые колесные диски и LiDAR-сканер, расположенный на крыше. Размеры автомобиля составляют 5130 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1506 мм в высоту, а колесная база достигает 3020 мм. Снаряженная масса составляет 2275 кг.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Электродвигатель от Huawei развивает мощность 207 кВт (278 л. с.) и питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора компании CALB-Tech. Хотя информация о ёмкости аккумулятора и запасе хода пока не раскрыта, производитель отметил, что максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч.

Внутри установлен трехспицевый мультируль, трапециевидная цифровая панель приборов, крупный центральный экран мультимедийного комплекса и платформа для беспроводной зарядки смартфонов.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ожидается, что Toyota bZ7 станет первым автомобилем, интегрированным в интеллектуальную экосистему Xiaomi, которая связывает мобильные устройства, умные домашние приборы и автомобили, позволяя управлять, например, кондиционером дома, прямо из машины через мультимедийный дисплей. Подробные технические характеристики, дата начала продаж и цена модели будут объявлены позднее.

Toyota bZ7
Toyota bZ7
Toyota bZ7
Toyota bZ7
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:GAC-Toyota
Количество просмотров 593
12.09.2025 
Фото:GAC-Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0